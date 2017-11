A Oeste tudo de novo

É o caso da Rota do Crime do Padre Amaro que nos leva pelas ruas que inspiraram Eça de Queiroz a escrever a história do romance proibido entre Amaro e a jovem Amélia. Ou ainda do vibrante Mercado de Sant’Ana (hoje centro cultural), um dos muitos edifícios com a assinatura de Ernesto Korrodi, o arquitecto suíço que veio viver para Leiria em 1894 como professor de Desenho e acabou por ser o maior responsável pela imagem da cidade, inclusive pela reconstrução das ruínas do castelo medieval, convertido em palácio real aquando do nascimento de D. Afonso IV, filho de D. Dinis e da Rainha Santa Isabel. Ex-líbris da cidade, é um ponto de paragem obrigatória. Tal como é o restaurante regional Casinha Velha, que surgiu para concorrer (ou aproveitar as “sobras”) com o célebre Tromba Rija e agora vale ele próprio a viagem.

Dezoito minutos de estrada separam-nos da Mata Nacional de Leiria, na Marinha Grande. Mandado plantar por D. Afonso III, o Pinhal de Leiria (como é conhecido) deve o seu desenvolvimento a D. Dinis, rei visionário que à época já sonhava com as naus dos Descobrimentos. Ainda hoje esta é uma das maiores florestas portuguesas, com diversos trilhos naturais que convidam a caminhadas.

No fim da ER 242-2, está São Pedro de Moel, cuja praia é uma das mais pitorescas do litoral português com um charme único e a sua forma de concha perfeita. Inebriados pela maresia lançamo-nos pela Estrada Atlântica em direcção à Nazaré, povoação cujas ondas (e Garrett McNamara) têm projectado além-fronteiras. Apesar da fama e do número crescente de surfistas, esta terra de lendas e tradições, de mar e pesca, de gente simples e hospitaleira, ainda mantém a autenticidade de outros tempos.