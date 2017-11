Nas curvas do rio

Dia 1

Porto › Vila Nova de Gaia › Avintes › Samodães › Cambres (Lamego)

Decidimos trocar as voltas ao curso natural do rio e começar a viagem pela sua foz. Destino incontornável, o Porto está cada vez mais na moda, dentro e fora de portas, a ponto de a estação norte-americana CNN ter considerado que a Invicta é “mais cool do que Lisboa”.

Não tomamos partidos, mas também não temos dúvidas de que a capital do Norte merece que nos demoremos nela o tempo suficiente para encher a alma e apurar os sentidos. Com uma mão-cheia de cenários difíceis de esquecer, do Museu de Arte Contemporânea e Parque da Fundação de Serralves à Casa da Música, passando pelo centro histórico (elevado a Património Mundial da UNESCO em 1996), percorremos monumentos históricos da cidade como a Torre dos Clérigos, a Estação de S. Bento, a Sé do Porto, o Palácio da Bolsa, e acabamos a atravessar a Ponte Luís I até à zona ribeirinha das caves do vinho do Porto de Gaia, na outra margem.

O difícil será escolher qual a cave a visitar. Da Kopke – a mais antiga de todas – às várias opções da Sogrape (Caves Ferreira, Offley e Sandeman) ou a Ramos Pinto, acabamos por optar pelo espaço Porto Cruz e subir ao Terrace Lounge 360°, cuja vista para a Ribeira do Porto é praticamente imbatível. O bar, orientado por Paulo Ramos, da Cocktail Academy, oferece formas inovadoras de degustar o vinho do Porto, com direito a petiscos (como as iscas de cachaço de bacalhau com agrião) do chef Miguel Castro e Silva.