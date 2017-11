Fim-de-semana perfeito

Dia 1

Lagos › Monchique › Silves › São Bartolomeu de Messines

No centro histórico de Lagos, paredes-meias com as muralhas da cidade, a Casa Mãe serve-nos de porto seguro. Mesmo nas semanas mais agitadas do Verão, este hotel boutique é um autêntico oásis de tranquilidade. Um espaço familiar que também é cosmopolita, combina o antigo e o novo, o design moderno e o artesanato português, e sendo acolhedor, tem uma área generosa de 7.000 metros quadrados. No total, são 22 quartos (num edifício moderno), cinco suites na casa senhorial e três cabanas estrategicamente colocadas entre as plantas aromáticas do jardim e da grande horta biológica que fornece o restaurante.

A mentora do projecto, uma parisiense que trocou o mundo da alta finança, em Londres, pela tranquilidade do Portugal rural, queria que este local fosse mais do que um simples hotel. Por isso, além de uma piscina triangular, café, bar e restaurante, a Casa Mãe tem oficinas de culinária, agricultura e artesanato, cinema ao ar livre, aulas de ioga, uma concept store onde estão à venda livros, revistas, roupa, chás e vários objectos de artesãos e marcas nacionais. No fundo, um porto de abrigo, onde turistas e locais são convidados a entrar.